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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Орещук: Сарсания умел признавать свои ошибки
Футбольный агент Роман Орещук рассказал об истории, после которой он стал особенно близок с Константином Сарсанией.
"Костя пригласил меня в "Спортакадемклуб", и он же косвенно убрал оттуда. У него возникли подозрения, что я сдал, продал игру. После матча с "Анжи" мы сильно поругались при всех в раздевалке. Я собрал вещи и уехал. Из под меня тогда забили гол. Всё было накручено, "Анжи-манжи", но это бред — никто не предлагал нам никаких денег. Просто кто-то пустил слух, и Костя почему-то в него поверил. Мы были близки, но после этого стали врагами и долгое время не общались. Месяца два не разговаривали, но потом однажды он позвонил и пригласил на встречу в гостиницу "Балчуг".
Если честно, я переживал. Думал, приеду — а там какие-то разборки. Поехал не один, боялся, не дай бог, что-то новое "прилепят". Он сидел со своим сыном в ресторане, пригласил за стол. Я сел, он достал бутылку шампанского и сказал: "Ром, я хочу извиниться — был не прав. Навёл справки, провёл собственное расследование и должен признать — ты чист. Прости, бес попутал". Человек умел признавать свои ошибки. С того момента мы стали особенно близки.
Я ведь сам ушёл из команды после той игры. Эту историю может подтвердить, к примеру, тогдашний президент клуба Андрей Лексаков. Все ребята, кто был тогда в "Спортакадемклубе", её прекрасно знают. Другой на месте Кости махнул бы рукой: "Да и хрен с ним". Но не Сарсания, он добился правды. Мы через многое прошли вместе, для меня это человечище. Его уход — личная трагедия", - цитирует Орещука "Чемпионат.сом".
"Костя пригласил меня в "Спортакадемклуб", и он же косвенно убрал оттуда. У него возникли подозрения, что я сдал, продал игру. После матча с "Анжи" мы сильно поругались при всех в раздевалке. Я собрал вещи и уехал. Из под меня тогда забили гол. Всё было накручено, "Анжи-манжи", но это бред — никто не предлагал нам никаких денег. Просто кто-то пустил слух, и Костя почему-то в него поверил. Мы были близки, но после этого стали врагами и долгое время не общались. Месяца два не разговаривали, но потом однажды он позвонил и пригласил на встречу в гостиницу "Балчуг".
Если честно, я переживал. Думал, приеду — а там какие-то разборки. Поехал не один, боялся, не дай бог, что-то новое "прилепят". Он сидел со своим сыном в ресторане, пригласил за стол. Я сел, он достал бутылку шампанского и сказал: "Ром, я хочу извиниться — был не прав. Навёл справки, провёл собственное расследование и должен признать — ты чист. Прости, бес попутал". Человек умел признавать свои ошибки. С того момента мы стали особенно близки.
Я ведь сам ушёл из команды после той игры. Эту историю может подтвердить, к примеру, тогдашний президент клуба Андрей Лексаков. Все ребята, кто был тогда в "Спортакадемклубе", её прекрасно знают. Другой на месте Кости махнул бы рукой: "Да и хрен с ним". Но не Сарсания, он добился правды. Мы через многое прошли вместе, для меня это человечище. Его уход — личная трагедия", - цитирует Орещука "Чемпионат.сом".
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