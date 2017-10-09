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Болельщик, страдающий ДЦП: я счастлив получить предложение поработать в РФС

Болельщик "Рубина" Дмитрий Корчагин, страдающий детским церебральным параличом, заявил, что счастлив получить предложение поработать в Российском футбольном союзе (РФС).

Предложение готовить материалы для официального сайта организации поступило Корчагину на открытой тренировке сборной России перед товарищеским матчем с командой Ирана.

"Конечно, я счастлив. Прекрасная новость. Буду писать об игре, о футболе. Завтра буду работать на игре сборных России и Ирана. В сборной России мне очень нравится игра братьев Миранчуков. Они очень креативные ребята, через них строится игра, они настоящие конструкторы. Нам очень не хватало таких игроков", - цитирует Корчагина "Р-Спорт".
Сегодня, 17:37
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