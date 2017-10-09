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Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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В Абхазии состоялся матч памяти бывшего игрока сборной СССР Дараселии
В Абхазии 9 октября состоялся товарищеский матч в память о бывшем полузащитнике сборной СССР Виталии Дараселии. В это день ему бы исполнилось 60 лет. В этой встрече приняли участие ветераны абхазского футбола, сообщает ТАСС.
"Сегодня мы отмечаем юбилей легенды не только абхазского и советского, но и международного футбола — Виталия Дараселии. В память о нем состоялся матч между очамчырским "Ерцаху" и сборной Абхазии, в котором сыграли известные не только в Абхазии, но и за ее пределами футболисты", — сказал президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джума Кварацхелия.
По его словам, со следующего года в память о Дараселии будет проходить традиционный детский турнир.
Игра ветеранов завершилась победой сборной Абхазии со счетом 4:2. Капитаном очамчырской команды выступал сын Виталия Дараселия, который носит имя своего отца
Виталий Дараселия погиб в автокатастрофе в 1982 году в грузинском Зестафони, спортсмен не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы, с большой высоты обрушился в горную реку и его унесло мощным потоком.
"Сегодня мы отмечаем юбилей легенды не только абхазского и советского, но и международного футбола — Виталия Дараселии. В память о нем состоялся матч между очамчырским "Ерцаху" и сборной Абхазии, в котором сыграли известные не только в Абхазии, но и за ее пределами футболисты", — сказал президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джума Кварацхелия.
По его словам, со следующего года в память о Дараселии будет проходить традиционный детский турнир.
Игра ветеранов завершилась победой сборной Абхазии со счетом 4:2. Капитаном очамчырской команды выступал сын Виталия Дараселия, который носит имя своего отца
Виталий Дараселия погиб в автокатастрофе в 1982 году в грузинском Зестафони, спортсмен не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы, с большой высоты обрушился в горную реку и его унесло мощным потоком.
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