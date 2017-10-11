Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что хотел играть в Европе.

"Сам сталкивался с тем, что в клубе руководитель хочет результата здесь и сейчас. В "Локомотив" пригласили Ведрана Чорлуку, а я молодой игрок, 20 лет. Даже отдаленный от футбола человек, поймет, что сложно молодому футболисту конкурировать. Неравные условия конкуренции получаются.

Когда у меня закончился контракт с "Локомотивом", я хотел на все плюнуть и уехать за границу, не важно, за какие деньги. Лишь бы просто где-то там попробовать свои силы, но не получилось", - сказал Беляев.
Теги: Беляев Арсенал Тула Локомотив
Сегодня, 22:43
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.