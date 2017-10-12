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Олег Иванов не поможет "Ахмату" в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что полузащитник команды Олег Иванов пропустит матч 13-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы. Если говорить о ближайшей встрече (со "Спартаком"), то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе", - цитирует Айдамирова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Ахмат Спартак
Сегодня, 16:47
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья..
Регистрация: 6.09.2013
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