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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Иванов не поможет "Ахмату" в матче со "Спартаком"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что полузащитник команды Олег Иванов пропустит матч 13-го тура РФПЛ со "Спартаком".
"Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы. Если говорить о ближайшей встрече (со "Спартаком"), то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе", - цитирует Айдамирова "Спорт-Экспресс".
"Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы. Если говорить о ближайшей встрече (со "Спартаком"), то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе", - цитирует Айдамирова "Спорт-Экспресс".
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