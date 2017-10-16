Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков: когда забил гол "Ахмату", Ещенко подбежал и крикнул: "С возвращением"

Капитан "Спартака" полузащитник Денис Глушаков, который восстановился от травмы рассказал, как команда встретила его возвращение.

"На протяжении трех недель, когда я лечился, каждый день видел ребят, был с командой. Хоть и не выходил на поле, но всегда присутствовал рядом с ними, не пропускал ни одной игры, был на каждой тренировке. И я думаю, что они ощущали мою поддержку.

Перед матчем с "Ахматом" ребята просили меня играть аккуратнее, чтобы травма не приобрела характер рецидива. Когда забил гол, Ещенко подбежал и крикнул: "С возвращением", – цитирует Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Спартак Ахмат
Сегодня, 21:49
Напечатать
6
(5)
№6 Написал: pasha Киров (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (0)
online

ЕЩЕНКО ПОДБЕЖАЛ И КРИКНУЛ: "С ВОЗВРАЩЕНИЕМ"

Да Спартаку вся страна в этом году тоже самое кричит


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 23:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
байда состоит в истерическом нагнетании обстановки перед Севильей,зная что она отчпокает свиней и не поморщится,так что гонор Глушителя тут неуместен

вас вчера уже отчпокали со всеми Передасами и Дристуси,так вы сюда пришли с полными штанами говна smile
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 22:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
байда состоит в истерическом нагнетании обстановки перед Севильей,зная что она отчпокает свиней и не поморщится,так что гонор Глушителя тут неуместен
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Давай, капитан! Так держать!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:05) #
  • -4
  •  (8)

Это уже лишнее... Такие признания.. Ещё ничего не сделал... Приблизтесь к зениту хотя бы
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Чем больше этот индюк верещит,тем хуже спартак играет. Так держать самогонщик.
Регистрация: 17.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.