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"Динамо" должно игрокам около 65 млн рублей премиальных за выход в премьер-лигу

"Динамо" до сих пор не заплатило игрока премиальные за выход в премьер-лигу, сообщает "Спорт-Экспресс".

Суммарные премиальные за выход бело-голубых в высший дивизион составили около 130 миллионов рублей. Около половины этой суммы было выплачено футболистам московского клуба. Однако "Динамо" по-прежнему должно игрокам около 65 миллионов рублей премиальных.

Кроме того, в команде есть задолженность по заработной плате, точный ее размер или длительность не уточняются.
Теги: Динамо
Сегодня, 01:30
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