Enfado en el CSKA: su estaci?n de Metro viste como el Spartak https://t.co/tKCBd9YhqR — AS (@diarioas) October 17, 2017

Прибывшие в Москву испанские журналисты удивились красно-белой расцветке станции метро "ЦСКА", расположенной у стадиона армейцев "ВЭБ Арена"."Только представьте: станция "Бетиса" в белых цветах. Или "Эспаньола" — в сине-гранатовых. В расцветке станции "ЦСКА" преобладают красный и белый, то есть цвета вечного соперника — "Спартака", — говорится в статье издания AS.