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Испанские журналисты удивились красно-белой расцветке станции метро "ЦСКА"

Прибывшие в Москву испанские журналисты удивились красно-белой расцветке станции метро "ЦСКА", расположенной у стадиона армейцев "ВЭБ Арена".

"Только представьте: станция "Бетиса" в белых цветах. Или "Эспаньола" — в сине-гранатовых. В расцветке станции "ЦСКА" преобладают красный и белый, то есть цвета вечного соперника — "Спартака", — говорится в статье издания AS.

Сегодня, 21:47
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(2)
№5 Написал: Bob59 Москва (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Классная подстава.
Регистрация: 10.02.2011
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (1)

А что, станцию уже открыли? Или они по рисунками судят?
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:05) #
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  •  (7)

laughing
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:03) #
  • -4
  •  (4)
online

"Как убивали ЦСКА"


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дизайнер мясной
Регистрация: 30.08.2009
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