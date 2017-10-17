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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Испанские журналисты удивились красно-белой расцветке станции метро "ЦСКА"
Прибывшие в Москву испанские журналисты удивились красно-белой расцветке станции метро "ЦСКА", расположенной у стадиона армейцев "ВЭБ Арена".
"Только представьте: станция "Бетиса" в белых цветах. Или "Эспаньола" — в сине-гранатовых. В расцветке станции "ЦСКА" преобладают красный и белый, то есть цвета вечного соперника — "Спартака", — говорится в статье издания AS.
"Только представьте: станция "Бетиса" в белых цветах. Или "Эспаньола" — в сине-гранатовых. В расцветке станции "ЦСКА" преобладают красный и белый, то есть цвета вечного соперника — "Спартака", — говорится в статье издания AS.
Enfado en el CSKA: su estaci?n de Metro viste como el Spartak https://t.co/tKCBd9YhqR— AS (@diarioas) October 17, 2017
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