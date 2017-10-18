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Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
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Сергей Еременко: чувствую себя русским

Младший брат бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко Сергей, выступающий за швейцарский "Базель", чувствует себя русским и хотел бы поиграть в России. Об этом 18-летний полузащитник рассказал после матча.

"Приехали брать три очка и, думаю, заслужили победу, план на игру сработал. Не скажу, что играли только на контратаках. Просто так сложилась игра - в обороне ЦСКА было много свободных зон, и мы хорошо их использовали", - поделился впечатлениями Еременко. "Своей игрой остался доволен.

Интерес поиграть в России, конечно, есть - все равно я чувствую себя русским, родители русские. Интерес есть, а там посмотрим, как будет", - цитирует его ТАСС.
Сегодня, 18:11
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