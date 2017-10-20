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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Соломон Кверквелия: с Дзюбой играть всегда очень непросто
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал, что в чемпионате России ему сложнее всего играть против Артема Дзюбы из "Зенита", а также с форвардами "Спартака".
– Против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?
– С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки "Спартака" – не подарок. Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Выделю, пожалуй, вот этих людей.
"Спорт-Экспресс"
– Против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?
– С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки "Спартака" – не подарок. Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Выделю, пожалуй, вот этих людей.
"Спорт-Экспресс"
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