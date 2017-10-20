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Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подтвердил информацию, что ему поступало предложение сменить спортивное гражданство и играть за сборную России, когда национальную команду возглавлял Фабио Капелло.

- Вам же во времена Фабио Капелло предлагали выступать за сборную России?

– Да, не скрою, было такое.

– Не договорились?

– Я изначально понимал, что должен играть за Грузию. Я же там родился, поэтому обязан защищать цвета этой команды. Никаких сомнений у меня на этот счет не возникало.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кверквелия Сборная России Сборная Грузии
Сегодня, 05:38
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