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Андрей Будогосский: Кукуян ошибся, не назначив пенальти в ворота "Спартака"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Павел Кукуян ошибся, не назначив пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Амкаром" (0:0).

"Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжёлый, но произошло то, что произошло. Тут понятно, как инспектор мог оценить работу арбитра", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Спартак Амкар
Сегодня, 12:38
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30
(2)
№30 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не поставили, значит не было. Чего после то сопли пускать и оправдываться?


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№29 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:56) #
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online

Цитата: MATPOCOB
Ну ошибся. Там подсказывать д.б. судья за воротами и боковой. Зато теперь будет что предъявлять Спартачам, если волну на Гинера будут гнать :-)).

А где вы там судью за воротами увидели? Они что враги спартаковского счастья ставить их?
Регистрация: 17.04.2017
№28 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свиносрач. Бессмысленный и беспощадный.
Регистрация: 6.12.2014
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:45) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кукуян, Симонян, мовсесян, понятно, откуда ноги растут, свининка.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:42) #
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Что там не простого? Форвард прокинул мяч и получил по ногам.
Не просто было именно решиться поставить пинок в ворота Спартака в Москве.
Регистрация: 26.09.2015
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
тогда фк зенит будет от безнадёжности расформирован..

Зенит - Чемпион с повторами и без...всегда и везде...вовеки


аминь.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№24 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kraf
Что признали не назначенный пенальти это, конечно, уже достижение. Мне другое кажется симптоматичным - отсутствие массового журналистского психоза по якобы испорченному напрочь матчу (как в прошлом сезоне). Хотя сегодня, имхо, повод куда как более для этого подходящий.

Так ошиблись то в пользу Спартака.Если бы было иначе тут уже статьи бы строчили если бы это в ворота Спартака в матче с Анжи левый пендаль назначили или с Тосно условного Джикию удалили или вчера подобный пендаль на Промесе не поставили бы.Заговор,Газпром все купил,убивают Спартак)Обычно ручные собачки лают лишь по заказу Спартака.Комментаторы открыто за них болеют во время матчей,комитет прикрывает судейские ошибки в пользу мясных,а все Московские СМИ устраивают истерию при любом чихе в сторону великой команды)Давно пора привыкнуть)Если бы Тарасов врезал по ребрам Адриано ,а потом забил бы гол победный ты не представляешь сколько тут бы настрочили или не дай Бог в ворота шампиньонов пендаль бы поставили в матче с Зенитом сейчас была бы истерия,что пенальти убил Спартак или на Зе Лупише при 4-0 не поставили,точно орали бы что гол бы перевернул игру ))))


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
тогда фк зенит будет от безнадёжности расформирован..

Зенит - Чемпион с повторами и без...всегда и везде...вовеки


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:36) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Брюзга
И добавлять: "Ошибайся в пользу зеньки! Банка варенья и пачка печенья ждут тебя!"

ДВЕ банки и ДВЕ пачки!!! wink
Цитата: Charodei
Может вместо постоянного признания ошибок арбитров,поговорить о скорейшем введении видео-повторов?

тогда спартачок будет бороться за выживание


тогда фк зенит будет от безнадёжности расформирован..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№21 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 13:35) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну ошибся. Там подсказывать д.б. судья за воротами и боковой. Зато теперь будет что предъявлять Спартачам, если волну на Гинера будут гнать :-)).
Регистрация: 10.10.2006
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: Брюзга
Цитата: strekall
Ничего удивительного, где Спартак, там всегда грязная игра в его пользу, опять за уши тянут, позорище! Народная команда, пля!


Ну кто бы уж говорил то бы? Бомжи, на вас с судейской грязью клеймо негде ставить, а туда же. Уралу басни рассказывайте.

За себя отвечайте, нечего на других кивать, коли у самих морда кривая.


Зенит-Урал. Позорнейший матч официального открытия Баклан-Арены.
.
пожалуй, самый скотский матч в истории..

Судьишка сделал всё, чтоб скучающие на трибуне господа были довольны..

есть такое понятие- Матч забудется, счёт останется..

но не в вашем случае..

этот ваш матч и подлое убийство Урала в вашем первом матче на этой скандальной арене вы не забудете теперь никогда..

нельзя так начинать.. по-человечески. нельзя..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Хоть в одном туре в этом сезоне не было голевых ошибок и судейских двоек?
Это норма уже для этого сезона

Согласен, только в пользу "бедных" почему то не ошибаются. Посмотрим в чью пользу сегодня сегодня будет ошибаться Вилков.
Регистрация: 29.10.2010
№18 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:23) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: strekall
Цитата: Брюзга
Цитата: strekall
Ничего удивительного, где Спартак, там всегда грязная игра в его пользу, опять за уши тянут, позорище! Народная команда, пля!


Ну кто бы уж говорил то бы? Бомжи, на вас с судейской грязью клеймо негде ставить, а туда же. Уралу басни рассказывайте.
За себя отвечайте, нечего на других кивать, коли у самих морда кривая.


Правильно. За себя и отвечайте, нечего на других кивать, коли у самих рожа кривая. (с)
Регистрация: 6.10.2009
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
И добавлять: "Ошибайся в пользу зеньки! Банка варенья и пачка печенья ждут тебя!"

ДВЕ банки и ДВЕ пачки!!! wink
Цитата: Charodei
Может вместо постоянного признания ошибок арбитров,поговорить о скорейшем введении видео-повторов?

тогда спартачок будет бороться за выживание


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 13:18) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Цитата: strekall
Ничего удивительного, где Спартак, там всегда грязная игра в его пользу, опять за уши тянут, позорище! Народная команда, пля!


Ну кто бы уж говорил то бы? Бомжи, на вас с судейской грязью клеймо негде ставить, а туда же. Уралу басни рассказывайте.

За себя отвечайте, нечего на других кивать, коли у самих морда кривая.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +6
  •  (8)

Ну и отправьте его к кукуям...
Регистрация: 26.01.2007
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хоть в одном туре в этом сезоне не было голевых ошибок и судейских двоек?
Это норма уже для этого сезона


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: К.А.
ну,ошибся.с кем не бывает?

Эти бы слова да год назад после матча Зенит Спартак, результат которого оспоривать не имеет смысла - он справедлив. На победу там Спартак не наиграл, но получил мощную психологическую подпитку, в том числе и в виде прямого давления на судейский корпус со стороны наших СМИ.
Регистрация: 3.06.2014
№12 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Charodei
Может вместо постоянного признания ошибок арбитров,поговорить о скорейшем введении видео-повторов?Или кормушки не хочется лишаться,а,Будогосский?


ясли
Регистрация: 17.03.2008
№11 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: strekall
Ничего удивительного, где Спартак, там всегда грязная игра в его пользу, опять за уши тянут, позорище! Народная команда, пля!


Ну кто бы уж говорил то бы? Бомжи, на вас с судейской грязью клеймо негде ставить, а туда же. Уралу басни рассказывайте.
Регистрация: 6.10.2009
№10 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что признали не назначенный пенальти это, конечно, уже достижение. Мне другое кажется симптоматичным - отсутствие массового журналистского психоза по якобы испорченному напрочь матчу (как в прошлом сезоне). Хотя сегодня, имхо, повод куда как более для этого подходящий.
Регистрация: 3.06.2014
№9 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:03) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Химки»
Кукуян по кличке "Куку",сосед Миши Галустяна по Адлеру, сколько матчей судил в ПЛ 2-3,ну простить конечно)).Но в конце чемпионата это одно очко может и помочь "Спартаку стать чемпионом или попасть на место в лиге чемпионов а,Амкару потеря этих двух очков может не хватит на место в ПЛ,,
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:58) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего удивительного, где Спартак, там всегда грязная игра в его пользу, опять за уши тянут, позорище! Народная команда, пля!


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:57) #
  • +17
  •  (21)
online
Болеет за:
ЦСКА
Может вместо постоянного признания ошибок арбитров,поговорить о скорейшем введении видео-повторов?Или кормушки не хочется лишаться,а,Будогосский?
Регистрация: 27.07.2013
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:56) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Ростов»
На игру со Спартаком был назначен благонадежный судья.

"Благонадёжность - это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость" (Салтыков-Щедрин)
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:55) #
  • -2
  •  (14)

Цитата: utekay
Цитата: Дмитрий Волк
Это уже тренд
впору уже плакаты выпускать и развешивать на стенах в комнате для арбитров типа..."а ТЫ ошибся в пользу спортака?"


И добавлять: "Ошибайся в пользу зеньки! Банка варенья и пачка печенья ждут тебя!"
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 12:53) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
ну,ошибся.с кем не бывает?

С Безбородовым точно бывает blush


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:46) #
  • +5
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Дмитрий Волк
Это уже тренд

впору уже плакаты выпускать и развешивать на стенах в комнате для арбитров типа..."а ТЫ ошибся в пользу спортака?"


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 12:44) #
  • +4
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Ну ошибся в пользу Спартака... в первый раз что ли? :) Это уже тренд.
Регистрация: 2.04.2013
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
ну,ошибся.с кем не бывает? smirk joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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