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Борис Игнатьев: ЦСКА выглядел свежее, у него было желание выигрывать в каждом эпизоде

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" (0:0).

"Играли два мэтра, представляющие элиту российского футбола. Одни хотели реабилитироваться за неудачу в матче Лиги чемпионов, вторые, конечно же, намеревались сделать все возможное, чтобы увеличить свое преимущество в турнирной таблице. Настрой, мотивация, особенно у армейцев, были запредельные. К тому же, на мой взгляд, сказалось то обстоятельство, что у ЦСКА был один лишний день на подготовку к столь важному матчу. Армейцы выглядели свежее, быстрее, навязали прессинг, желание выигрывать в каждом эпизоде. Да, качество игры от этого пострадало, но спортивного накала было предостаточно. Этим встреча и захватывала. Хотя, большое количество единоборств, все-таки сломало ту именно футбольную зрелищность, которую могли преподнести мастера, выступающие в обеих командах. Мы увидели сильный эмоциональный выплеск, заряды физических возможностей. Отсюда и мало футбольной конкретики, и пострадавшее качество игры. Ожидался ли такой сценарий развития событий? Вполне. С другой стороны, чемпионат преодолевает только первую половину пути. Не сомневаюсь, что ответы на главные вопросы мы получим гораздо позже, и еще увидим футбол самого разного качества", - цитирует Игнатьева Bobsoccer.
Теги: Игнатьев ЦСКА Зенит
Сегодня, 20:08
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
из серии 0:0 мы ведем,осел этот Игнатьев
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: interested (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Так кто же мешал ЦСКА выиграть, раз он такой "свежий"!? smiley
Регистрация: 18.10.2013
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