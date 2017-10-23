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Илья Геркус: теперь мы едем в Петербург с замечательным настроением

Президент "Локомотива" Илья Геркус в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:0) в матче 14-го тура РФПЛ.

"Мы провели эту встречу сконцентрированно, дисциплинированно. Выдержали атаки "Краснодара" и забили очень важные голы. Теперь мы едем в Петербург с замечательным настроением. Первая строчка имеет психологическое значение. Мы очень рады, это замечательный результат. Это важно перед важными играми с "Зенитом" и ЦСКА", — сказал Геркус.
Теги: Геркус Локомотив Краснодар
Сегодня, 21:46
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7
(0)
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 22:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Как я рад!

Сегодня в вами не согласен.
За пятое колесо!
Палыч не продаётся!
Дави гниду в логове!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (4)
online

Как я рад! Как я рад! Что приеду в Ленинград!
Или в Питер еду? Прямо за победой?
Соберу там 3 очка - прямо так, на дурачка?
Или стану я едой? Все закончится бедой???
Нету Ленинграда, и совсем не рада
Зина - злая cyка! Будет нам наука -
Нexyй радоваться, блеать - только едучи на рать!
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лакан, Гринч, всё покажет игра, чего заранее пальцы гнёте? по-полной - это вряд ли, Сёмин калач тёртый. Может получим, может ничья, может как с ЦСКА и Спартаком получится. Матч на три результата) Рубка будет
Регистрация: 12.06.2016
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Получите там

Тьфу...Мусор



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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ох, отличный будет матч!
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:55) #
  • -4
  •  (14)

ИЛЬЯ ГЕРКУС: ТЕПЕРЬ МЫ ЕДЕМ В ПЕТЕРБУРГ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ НАСТРОЕНИЕМ...


Когда будете возвращаться,у вас настроение будет уже другое...хреновое.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 21:54) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Динамо» М
Получите там по полной как свиньи! smile
Регистрация: 27.09.2011
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