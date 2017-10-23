ИЛЬЯ ГЕРКУС: ТЕПЕРЬ МЫ ЕДЕМ В ПЕТЕРБУРГ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ НАСТРОЕНИЕМ...

Президент "Локомотива" Илья Геркус в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:0) в матче 14-го тура РФПЛ."Мы провели эту встречу сконцентрированно, дисциплинированно. Выдержали атаки "Краснодара" и забили очень важные голы. Теперь мы едем в Петербург с замечательным настроением. Первая строчка имеет психологическое значение. Мы очень рады, это замечательный результат. Это важно перед важными играми с "Зенитом" и ЦСКА", — сказал Геркус.