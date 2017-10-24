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Зелимхан Бакаев: каждый матч за "Спартак" вызывает особенные чувства

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев надеется сыграть в матче 1/8 финала Кубка России с нальчикским "Спартаком".

"Очень хотел бы сыграть. У меня каждый матч за "Спартак" вызывает особенные чувства! А что касается соперника, то "Спартак-Нальчик" — цепкая команда, крепкий соперник. Борется до конца. Не просто так она прошла в следующий раунд турнира. Надо выложиться в матче с "Нальчиком" на сто процентов. Тогда проблем возникнуть не должно", - цитирует Бакаева пресс-служба клуба.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:16
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