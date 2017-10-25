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Юрий Красножан : если Каррера бросит в бой свои лучшие силы, Нальчику будет очень сложно

Российский тренер Юрий Красножан поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Спартак" (Нальчик).

"Если итальянец действительно бросит в бой свои лучшие силы, Нальчику будет очень сложно. Видно, что "Спартак" выбирается из кризиса, отошёл от чемпионского пира и обоснованно заявил о своих притязаниях на трофей. Конечно, подопечные Сергея Трубицина прибудут в столицу с желанием как минимум не проиграть с крупным счётом, но хватит ли этого рвения хотя бы для того, чтобы навязать конкурентную борьбу чемпиону страны, загадывать боюсь. Лучшая афиша и вывеска для этой игры: команда второй лиги приехала в гости к лучшей команде страны, что из этого выйдет, догадаться совсем не сложно", - приводит слова Красножана RT.
Теги: Красножан Каррера Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 16:12
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