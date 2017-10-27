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Гильерме: сделаем все, чтобы остаться на первом месте

Вратарь "Локомотива" Гильерме дал комментарий перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Знаете, сколько я уже в "Локомотиве"? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем всё, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона", - цитирует Гильерме "Спорт-Экспресс".
Теги: Гильерме Локомотив Зенит
Сегодня, 03:17
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