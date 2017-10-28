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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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17:09
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Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы
Защитник "Зенита" Доменико Кришито связал высокую результативность парнтера по команде Александра Кокорина с тем, что тот стал играть в центре нападения.
– Как бы вы описали "Зенит" Манчини?
– Это непросто. Манчини сразу попытался привить дух победителя, объяснил, что важно хорошо начать чемпионат, и с этим мы справились, – цитирует "Фонтанка.ру" Кришито. – Пришло много новых игроков, которым непросто адаптироваться к новому чемпионату. Задача у нас одна – побеждать в каждом матче. Вот в воскресенье у нас будет очередная возможность. Важнейшая игра дома (29 октября "Зенит" дома встретится с "Локомотивом". – Прим.).
– Про этот "Зенит" журналисты и болельщики говорят, что он точно должен выиграть чемпионат и что он может выиграть Лигу Европы. А что говорят футболисты?
– Да, это действительно говорят другие люди, а мы, футболисты, должны доказывать это на поле. Мы знаем, что мы сильная команда.
– У вас есть объяснение, что случилось с Кокориным? В этом сезоне это просто новый игрок.
– Он сменил позицию. Он в прошлом году играл на фланге, а он должен играть в центре. Он прекрасно входит в штрафную, использует это пространство.
"Фонтанка"
– Как бы вы описали "Зенит" Манчини?
– Это непросто. Манчини сразу попытался привить дух победителя, объяснил, что важно хорошо начать чемпионат, и с этим мы справились, – цитирует "Фонтанка.ру" Кришито. – Пришло много новых игроков, которым непросто адаптироваться к новому чемпионату. Задача у нас одна – побеждать в каждом матче. Вот в воскресенье у нас будет очередная возможность. Важнейшая игра дома (29 октября "Зенит" дома встретится с "Локомотивом". – Прим.).
– Про этот "Зенит" журналисты и болельщики говорят, что он точно должен выиграть чемпионат и что он может выиграть Лигу Европы. А что говорят футболисты?
– Да, это действительно говорят другие люди, а мы, футболисты, должны доказывать это на поле. Мы знаем, что мы сильная команда.
– У вас есть объяснение, что случилось с Кокориным? В этом сезоне это просто новый игрок.
– Он сменил позицию. Он в прошлом году играл на фланге, а он должен играть в центре. Он прекрасно входит в штрафную, использует это пространство.
"Фонтанка"
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