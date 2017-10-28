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Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы

Защитник "Зенита" Доменико Кришито связал высокую результативность парнтера по команде Александра Кокорина с тем, что тот стал играть в центре нападения.

– Как бы вы описали "Зенит" Манчини?

– Это непросто. Манчини сразу попытался привить дух победителя, объяснил, что важно хорошо начать чемпионат, и с этим мы справились, – цитирует "Фонтанка.ру" Кришито. – Пришло много новых игроков, которым непросто адаптироваться к новому чемпионату. Задача у нас одна – побеждать в каждом матче. Вот в воскресенье у нас будет очередная возможность. Важнейшая игра дома (29 октября "Зенит" дома встретится с "Локомотивом". – Прим.).

– Про этот "Зенит" журналисты и болельщики говорят, что он точно должен выиграть чемпионат и что он может выиграть Лигу Европы. А что говорят футболисты?

– Да, это действительно говорят другие люди, а мы, футболисты, должны доказывать это на поле. Мы знаем, что мы сильная команда.

– У вас есть объяснение, что случилось с Кокориным? В этом сезоне это просто новый игрок.

– Он сменил позицию. Он в прошлом году играл на фланге, а он должен играть в центре. Он прекрасно входит в штрафную, использует это пространство.

"Фонтанка"
Теги: Зенит Кришито
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давай Мимо веди за собой только к победам!!!!
Регистрация: 17.05.2015
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