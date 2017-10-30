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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: оценка Мешкову за матч "Зенит" - "Локомотив" - положительная
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 15-го тура чемпионата "Зенит" - "Локомотив" (3:0).
- Как оцените работу Мешкова?
- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.
- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?
- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.
- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной "Локо" в борьбе с Кверквелией?
- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе.
"Спорт-Экспресс"
- Как оцените работу Мешкова?
- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.
- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?
- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.
- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной "Локо" в борьбе с Кверквелией?
- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе.
"Спорт-Экспресс"
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