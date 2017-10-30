Опрос:

Новости партнеров

Андрей Будогосский: оценка Мешкову за матч "Зенит" - "Локомотив" - положительная

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 15-го тура чемпионата "Зенит" - "Локомотив" (3:0).

- Как оцените работу Мешкова?

- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?

- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.

- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной "Локо" в борьбе с Кверквелией?

- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Будогосский Мешков Зенит Локомотив
Сегодня, 16:18
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Я не ожидал от мешкова хорошей работы, но он справился.

Да судил жестко, но справедливо в основном. Единственное не понятно как можно было увидеть руку, когда мяч попал в спину Фарфану. И как можно было не свистнуть фол когда Фарфана Мевля руками за лицо хватал.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Я не ожидал от мешкова хорошей работы, но он справился.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.