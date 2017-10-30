Андрей Будогосский: оценка Мешкову за матч "Зенит" - "Локомотив" - положительная

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 15-го тура чемпионата "Зенит" - "Локомотив" (3:0).- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе.