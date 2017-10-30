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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Бушманов: в гостевом матче с Арменией нам нужна победа
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов заявил, что национальной команде нужна победа в отборочном матче Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией.
"В гостевом матче с Арменией нам нужна победа, с соответствующим настроем будем готовиться к этой игре. В домашней игре с Арменией нам не удалось забить, несмотря на значительное преимущество. Но каждый матч – это отдельная, новая история. Нам нужно сыграть в свою силу в Ереване, создавать и, главное, реализовывать свои голевые моменты, тогда у нас все будет хорошо. Последующий контрольный поединок с Италией, я думаю, получится интересным, информативным и полезным как для нас, так и для хозяев поля. Что касается состава команды, то у нас сложился определенный костяк. Мы доверяем ребятам, которые вызваны в сборную, и рассчитываем на них. По сравнению с прошлым сбором, у нас всего одно изменение – вместо Лео Гогличидзе вызов в команду получил Михаил Лысов. За ним мы уже довольно давно следили, сейчас он хорошо проявляет себя в клубе", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
"В гостевом матче с Арменией нам нужна победа, с соответствующим настроем будем готовиться к этой игре. В домашней игре с Арменией нам не удалось забить, несмотря на значительное преимущество. Но каждый матч – это отдельная, новая история. Нам нужно сыграть в свою силу в Ереване, создавать и, главное, реализовывать свои голевые моменты, тогда у нас все будет хорошо. Последующий контрольный поединок с Италией, я думаю, получится интересным, информативным и полезным как для нас, так и для хозяев поля. Что касается состава команды, то у нас сложился определенный костяк. Мы доверяем ребятам, которые вызваны в сборную, и рассчитываем на них. По сравнению с прошлым сбором, у нас всего одно изменение – вместо Лео Гогличидзе вызов в команду получил Михаил Лысов. За ним мы уже довольно давно следили, сейчас он хорошо проявляет себя в клубе", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
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