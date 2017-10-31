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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Ролан Гусев: молодёжь ЦСКА должна понять, честь какого клуба они представляют
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "армейцы" на выезде сыграют с "Базелем" 31 октября.
"Москвичи находятся сейчас в разобранном состоянии, но будем верить, что ЦСКА покажет хорошую игру. "Армейцам" отступать некуда. Нужна только победа. Прежде всего молодёжь должна понять, честь какого клуба они представляют и в каком турнире выступают. Им надо быть более агрессивными в атаке. Если молодые футболисты прибавят, они смогут огорчить "Базель".
Не соглашусь со словами Моуриньо, что победа ЦСКА над "Бенфикой" — случайность. В этой жизни случайно ничего не бывает. Не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. Я считаю, что команда Гончаренко закономерно победила в той встрече", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
"Москвичи находятся сейчас в разобранном состоянии, но будем верить, что ЦСКА покажет хорошую игру. "Армейцам" отступать некуда. Нужна только победа. Прежде всего молодёжь должна понять, честь какого клуба они представляют и в каком турнире выступают. Им надо быть более агрессивными в атаке. Если молодые футболисты прибавят, они смогут огорчить "Базель".
Не соглашусь со словами Моуриньо, что победа ЦСКА над "Бенфикой" — случайность. В этой жизни случайно ничего не бывает. Не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. Я считаю, что команда Гончаренко закономерно победила в той встрече", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
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