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Ролан Гусев: молодёжь ЦСКА должна понять, честь какого клуба они представляют

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "армейцы" на выезде сыграют с "Базелем" 31 октября.

"Москвичи находятся сейчас в разобранном состоянии, но будем верить, что ЦСКА покажет хорошую игру. "Армейцам" отступать некуда. Нужна только победа. Прежде всего молодёжь должна понять, честь какого клуба они представляют и в каком турнире выступают. Им надо быть более агрессивными в атаке. Если молодые футболисты прибавят, они смогут огорчить "Базель".

Не соглашусь со словами Моуриньо, что победа ЦСКА над "Бенфикой" — случайность. В этой жизни случайно ничего не бывает. Не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. Я считаю, что команда Гончаренко закономерно победила в той встрече", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
Теги: Гусев ЦСКА Базель
Сегодня, 17:03
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