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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
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Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Болельщики "Севильи" пытались перепродать абонементы фанатам "Спартака"
"Севилья" открыла дело против пяти владельцев абонементов, которые пытались перепродать билеты на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что правонарушителей могут лишить абонементов.
Отмечается, что правонарушителей могут лишить абонементов.
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