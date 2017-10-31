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Болельщики "Севильи" пытались перепродать абонементы фанатам "Спартака"

"Севилья" открыла дело против пяти владельцев абонементов, которые пытались перепродать билеты на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что правонарушителей могут лишить абонементов.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 20:32
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№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
Думаю наши все ровно туда проберуться.

Чтобы их взяли за яйца, и вьепашили спартаку технарь. Нормально так, рассуждения по-свинячьи, молодец.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:08) #
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online

Цитата: Пивовед
схyяли ? не этот ли матч по решению комиссии мы проводим БЕЗ наших болельщиков ?

Ты как в той поговорке; "Слышал звон, но не знает, где он!" )))
Перечитай еще раз решение УЕФА.
Вот во всем ты такой. Тупой и упоротый имбецил с самомнением.))
Регистрация: 18.02.2011
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
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online

5-м спартачам респект.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:01) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не дали лохов опустить - толерасты куевы !!!
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Дебилы блеать laughing


схyяли ? не этот ли матч по решению комиссии мы проводим БЕЗ наших болельщиков ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это страх, товарищи!!!
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 20:40) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю наши все ровно туда проберуться.
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы блеать laughing это я про испанцев


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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