Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Понтус Вернблум: есть ли желание остаться в ЦСКА? Пока не решил

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о ситуации по поводу нового контракта с армейцами. Срок текущего соглашения шведа истекает летом 2018 года, за ЦСКА он играет с сезона-2011/12.

- Ваш контракт с армейцами заканчивается летом 2018 года. Разговаривали с руководством о возможном продлении?

- Мы сядем и поговорим позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем.

- Но есть ли желание остаться в ЦСКА?

- Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 19:06
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (0)

Думаю, договорятся. Домой ему еще рано, а в остальную Европу, скорее всего, уже поздно. Да и незачем...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
если до сих пор не подписал, то мало шансов что продлит
через 2 месяца сам может выбрать себе клуб, а там и подъемные как свободному игроку
Регистрация: 2.08.2009
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
без денег (усиления) и с провалом в опорке (если уйдет) - это коллапс будет

это будет фиаско)
хотя оно итак наступает понемногу.
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
без денег (усиления) и с провалом в опорке (если уйдет) - это коллапс будет
но тут хотя бы откровенно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.