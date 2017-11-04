Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Бушманов: нравится игра "Локомотива" при Семине

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал поражение "Локомотива" от молдавского "Шерифа" (1:2) в Лиге Европы.

"Матч с "Зенитом" действительно отнял у "Локомотива" много сил и в первую очередь — сил эмоциональных. Встречались две лидирующие команды чемпионата, и "железнодорожники" выиграли с крупным счетом при том, что до матча все говорили, что "Зенит" — фаворит. Подобные победы забирают очень много моральных сил, поэтому красно-зеленым было сложно настроиться на игру с "Шерифом".

Я смотрел только первый тайм матча "Зенита", а матч "Локо" в Лиге Европы полностью, потому что мне нравится, как играет команда Семина, и то, что они активно используют молодых игроков, а те оправдывают это доверие. Например, Миранчуки и Евгений Лысов играют почти постоянно", - цитирует Бушманова "Газета.ру"
Теги: Бушманов Семин Локомотив
Сегодня, 04:24
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.