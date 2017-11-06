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Игорь Акинфеев – рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в чемпионатах

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах России.

Встреча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) стала для голкипера 383-й.

31-летний россиянин по данному показателю обошел Владимира Федотова?, выступавшего за красно-синих в 1961-1975 годах.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 02:08
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(1)
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 02:11) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Наш КЭП!
Здоровья и Удачи!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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