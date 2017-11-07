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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Горшков: в 2007 году "Спартак" мог мотивировать "Сатурн" на матч с "Зенитом"
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков вспомнил чемпионство в сезоне-2007.
Напомним, тогда сине-бело-голубые выиграли титул после победы в последнем туре над "Сатурном" (1:0). В случае ничьей или поражения "Зенита" в этой игре чемпионом бы стал "Спартак".
"По ходу сезона-2007 настал момент, когда пазлы сложились в единую картину. В каждом последующем матче "Зенит" выглядел сильнее, чем в предыдущем. А "Спартак" начал терять очки и утратил добытое ранее преимущество. Это их проблемы, но, возможно, наша уверенная игра заставила конкурентов нервничать. На финише мы находились уже на такой волне подъёма, что команду трудно было остановить. Хотя всё решилось лишь в последнем туре.
- Вы ранее играли за "Сатурн". Не общались перед матчем в Раменском с бывшими одноклубниками?
- Нет. Однако накануне игры мы знали, что соперник будет очень серьезно настроен. Предполагалось, что наш конкурент нашел стимулы, чтобы "Сатурн" вышел на поле мотивированным. Однако подробностей, конечно же, никто не знал. Может быть, Леша Игонин когда-нибудь расскажет. Он ведь тогда играл за подмосковную команду. Матч получился на редкость жестким и боевым.
ФК "Зенит"
Напомним, тогда сине-бело-голубые выиграли титул после победы в последнем туре над "Сатурном" (1:0). В случае ничьей или поражения "Зенита" в этой игре чемпионом бы стал "Спартак".
"По ходу сезона-2007 настал момент, когда пазлы сложились в единую картину. В каждом последующем матче "Зенит" выглядел сильнее, чем в предыдущем. А "Спартак" начал терять очки и утратил добытое ранее преимущество. Это их проблемы, но, возможно, наша уверенная игра заставила конкурентов нервничать. На финише мы находились уже на такой волне подъёма, что команду трудно было остановить. Хотя всё решилось лишь в последнем туре.
- Вы ранее играли за "Сатурн". Не общались перед матчем в Раменском с бывшими одноклубниками?
- Нет. Однако накануне игры мы знали, что соперник будет очень серьезно настроен. Предполагалось, что наш конкурент нашел стимулы, чтобы "Сатурн" вышел на поле мотивированным. Однако подробностей, конечно же, никто не знал. Может быть, Леша Игонин когда-нибудь расскажет. Он ведь тогда играл за подмосковную команду. Матч получился на редкость жестким и боевым.
ФК "Зенит"
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