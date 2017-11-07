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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: Вернблума давно надо ставить на место
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поведение полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).
"Вернблум ударил соперника локтем — красная, толчок судьи — это тоже красная. Карасёв потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса. Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются жёлтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко", - сказал Бубнов в эфире радио "Спорт FM".
"Вернблум ударил соперника локтем — красная, толчок судьи — это тоже красная. Карасёв потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса. Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются жёлтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко", - сказал Бубнов в эфире радио "Спорт FM".
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