Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Бубнов: Вернблума давно надо ставить на место

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поведение полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).

"Вернблум ударил соперника локтем — красная, толчок судьи — это тоже красная. Карасёв потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса. Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются жёлтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко", - сказал Бубнов в эфире радио "Спорт FM".
Теги: Бубнов Вернблум Карасев ЦСКА Локомотив
Сегодня, 22:05
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: __Влад_ (Сегодня, 22:11) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: sraptakpain
свою то "игру" вспомни..если есть чем пропитым вспоминать

ты идиот! он не пьет вообще то
Регистрация: 14.07.2017
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
свою то "игру" вспомни..если есть чем пропитым вспоминать
Регистрация: 7.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.