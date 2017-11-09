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Геннадий Орлов: слышал от игроков, что Вернблум бьёт со словами "меня никогда не удалят"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

"Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал "Зенит", и увидел, как швед ставит ногу. Сказал тогда, что в полку костоломов прибыло. Мне вечером перезвонили, и Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, всё-таки шведский футболист, кандидат в сборную, всё прочее. А я спрашиваю: "Ну он костолом или нет?"

Самое печальное другое. Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьёт их и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля". Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причём у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с "Локомотивом" — это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы, так и убить можно человека. Почему-то ему арбитры благоволят", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Вернблум ЦСКА
Вчера, 22:28
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23
(8)
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:18) #
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Телекомментатор- я, я, я.
Кот- залупа от куя . И больше ни куя


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№22 Написал: w1nn3r (Вчера, 23:48) #
  • +3
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Цитата: Blessing
А мне вот больше интересно, когда свинья-провокатор Андриано, павиан поганый, соратник Вермблума, подло бьёт соперника и разводит руками, что говорит????

говорит,что мол Blessing чмо
Регистрация: 31.08.2017
№21 Написал: Vik_49 SM Калуга (Вчера, 23:47) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А мне вот больше интересно, когда свинья-провокатор Андриано, павиан поганый, соратник Вермблума, подло бьёт соперника и разводит руками, что говорит????

Андриано бьет и спрашивает: "Вы не Blessing случайно, который ненавидит "Спариак"? Нет? Жаль!" - и разводит руками
Регистрация: 7.06.2017
№20 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 23:45) #
  • -3
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К сожалению, поклеп похож на правду.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№19 Написал: xxxxx Клинсбург (Вчера, 23:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Борис Гречмак
Цитата: MAG554
Цитата: Campos
И Лупит с криком "МЕНЯ НИКОГДА НЕ УДАЛЯТ!!!!!!

Одновременно на русском, шведском и... пожалуй на англицком )))


)))))))))

Похоже на фейк...



Конечно фейк. Потому что Гена сам уже давно фейк, только не хочет слышать об этом, желая вернуться на ТВ.


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Гинер, продай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
№18 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:40) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
Слышал лично,что орлов во время трансляций напивается

А кто не пьёт, скажи....????(с) confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:36) #
  • +2
  •  (2)

Слышал лично,что орлов во время трансляций напивается
Регистрация: 22.11.2014
№16 Написал: ЧР Орёл (Вчера, 23:32) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
да харе Геннадий... Вернблюм один из самых корректных и добродушных игроков в нашем чемпе...просто ему нравится касаться людей, дабы не чувствовать себя одиноким...простим ему эту слабость, все мы имеем свои пристрастия...
Регистрация: 14.03.2010
№15 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:32) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
А мне вот больше интересно, когда свинья-провокатор Андриано, павиан поганый, соратник Вермблума, подло бьёт соперника и разводит руками, что говорит????


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Вчера, 23:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MAG554
Цитата: Campos
И Лупит с криком "МЕНЯ НИКОГДА НЕ УДАЛЯТ!!!!!!

Одновременно на русском, шведском и... пожалуй на англицком )))


)))))))))

Похоже на фейк...
Регистрация: 10.05.2015
№13 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:20) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
а ежели не расслышал кто, то Верблюд ещё и плюётся confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А Гена бухает что ли? Это не первое же его подобное интервью. Даже грустно как-то.
Регистрация: 10.10.2006
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:11) #
  • +6
  •  (8)
online

Вернблум конечно очень грубый игрок, но Гена тот ещё сказочник smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:57) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Гениталий Ослов много о чего себе мнит.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№9 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:55) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
почему он играет без щитков
может это и не всегда, но факт имеет место быть
отсюда вопрос - кто кому еще может травму нанести?

Без щитков выйти на поле нет шансов. Ты правила читай сначала.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Вадим Шереметьев не дом и не улица (Вчера, 22:52) #
  • +1
  •  (11)

Гена опять с бакланами по крыше распиларены бегал в трусах. Наверное мозжечек продуло...


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015
№7 Написал: xxxxx Клинсбург (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
ХВАТИТ НАГНЕТАТЬ ОБСТАНОВКУ ОРЛОВСКАЯ ГНИДА.

Проверь слух и ум , старый маразматик.


--------------------
Гинер, продай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
№6 Написал: cska1971 Москва (Вчера, 22:47) #
  • +3
  •  (17)

И тут Гену понесло... )))))))
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: вентиго (Вчера, 22:47) #
  • -2
  •  (12)

у Вернблума 57 процентов акций ГазПрома,Неужели придворный комментатор не знал
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 22:40) #
  • +16
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Campos
И Лупит с криком "МЕНЯ НИКОГДА НЕ УДАЛЯТ!!!!!!

Одновременно на русском, шведском и... пожалуй на англицком )))
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:37) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
про гарсию таких слов чего-то не было
Цитата: MAG554
я что то пропустил, а кого сломал Вернблум?

а зачем некоторым мозги, если ты человек медийный и куча дураков просто тупо поверят без доказательств
между прочим, на счет жесткости и костоломства...то про Вернблума один основных запросов в гугле - почему он играет без щитков
может это и не всегда, но факт имеет место быть
отсюда вопрос - кто кому еще может травму нанести?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Campos Москва (Вчера, 22:35) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: СЛЫШАЛ ОТ ИГРОКОВ, ЧТО ВЕРНБЛУМ БЬЁТ СО СЛОВАМИ "МЕНЯ НИКОГДА НЕ УДАЛЯТ"


Почему то после это фразы мне представился Вернблум в виде героя из комиксов, который гоняет по полю и дубасит. Причём с таким анимированными надписями BuM^ Crash^ Hek^. И Лупит с криком "МЕНЯ НИКОГДА НЕ УДАЛЯТ!!!!!!
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 22:33) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
в полку костоломов прибыло

я что то пропустил, а кого сломал Вернблум?
Регистрация: 21.12.2010
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