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Олег Иванов вернулся в общую группу

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов сегодня тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок с октября не выходит на поле из-за грыжи шейного отдела позвоночника.

Также в расположение "Ахмата" вернулись игроки сборных.
Теги: Иванов Ахмат
Сегодня, 02:06
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