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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Константин Кучаев: если "Локомотив" идет на первом месте, значит, они это заслужили
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев выразил мнение, что "Локомотив" заслуженно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.
– Дзагоев в недавнем интервью сказал, что в России можно играть в футбол только с "Краснодаром", "Зенитом" и "Спартаком". Согласны с ним?
– Отчасти это правда. Некоторые команды приезжают не играть в футбол, а мешать сопернику, закрываясь в обороне и мечтая о ничьей, а не о победе.
– В этом списке нет лидера чемпионата – "Локомотива". С железнодорожниками тоже нельзя играть в футбол?
– В нашем матче с трибуны показалось, что ЦСКА зажал "Локомотив" на своей половине и вообще не давал продохнуть. Если бы не удаление Хосонова… Сомневаюсь, что красно-зеленые смогли бы зацепиться даже за ничью.
– Лидерство "Локомотива" заслуженно?
– Рано делать прогнозы и петь дифирамбы железнодорожникам. Все выводы сделаем по окончании чемпионата. Если "Локомотив" идет на первом месте, значит, команда это заслужила.
"Спорт-Экспресс"
– Дзагоев в недавнем интервью сказал, что в России можно играть в футбол только с "Краснодаром", "Зенитом" и "Спартаком". Согласны с ним?
– Отчасти это правда. Некоторые команды приезжают не играть в футбол, а мешать сопернику, закрываясь в обороне и мечтая о ничьей, а не о победе.
– В этом списке нет лидера чемпионата – "Локомотива". С железнодорожниками тоже нельзя играть в футбол?
– В нашем матче с трибуны показалось, что ЦСКА зажал "Локомотив" на своей половине и вообще не давал продохнуть. Если бы не удаление Хосонова… Сомневаюсь, что красно-зеленые смогли бы зацепиться даже за ничью.
– Лидерство "Локомотива" заслуженно?
– Рано делать прогнозы и петь дифирамбы железнодорожникам. Все выводы сделаем по окончании чемпионата. Если "Локомотив" идет на первом месте, значит, команда это заслужила.
"Спорт-Экспресс"
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