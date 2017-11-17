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"Зенит" может отдать Нобоа и Терентьева в аренду в "Ростов" или "Рубин"

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что футболисты "Зенита" Кристиан Нобоа и Денис Терентьев могут покинуть клуб зимой.

"Зенит" думает, как усилить состав и как его обновить. Понятно, что Нобоа, который пришел в команду летом, не смог закрепиться в составе питерцев. Сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду в "Ростов" или "Рубин".

Что касается других возможных трансферов, возможно, что защитник Терентьев, который тоже не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду", – сказал Арустамян.

Источник: канал "Ставка TV" на YouTube
Теги: Зенит Нобоа Терентьев Ростов Рубин
Сегодня, 22:17
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(1)
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
умеет Бикеич разводить болотный денежный мешок,просто высший пилотаж)Неужели за столько лет нельзя понять ,что те кто играют у Бердыева никогда не заиграют в зените,потому что это игроки для тренерской команды,а не для мажорных физруков
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Давно пора ....и ребята не играют и клуб несёт финансовые издержки...ещё можно добавить в этот список двух а то и трёх футболистов....которые вызывались в сборную России...это говорит о очень не важной СЕЛЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЕ команды...а если говорить о зарубежном десанте ...и того больше....ЛОПЕ ДЕ ВЕГА-СОБАКА на СЕНЕ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пока Зюба в Зените, все спартачи могут спать спокойно )
Регистрация: 18.04.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ФКСМ_1922
И дзюбу в Томь нах

на***? ты за Зенит болеешь, что хочешь отсутствием Дзюбы увеличить их шансы на золото?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:27) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И дзюбу в Томь нах


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
За бесплатно, так сказать по доброй памяти. Ведь именно так они перешли в европейский гранд


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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