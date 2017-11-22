Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жан-Клод Биллонг: "Спартак" имел больше шансов и заслуживал победу

Защитник "Марибора" Жан-Клод Биллонг поделился мыслями после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1).

"Мы взяли одно очко, ничья. Больше добавить нечего. Для нас это очень хороший результат. Доволен ли я сейчас? Отчасти. Это же мой первый турнир на таком уровне. Хотя, конечно, все расстроены, что продолжить игру в еврокубках не получится. В Москве нам было невероятно тяжело. "Спартак" имел больше шансов и заслуживал победу", - цитирует Биллонга "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 19:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.