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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (5)
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Жан-Клод Биллонг: "Спартак" имел больше шансов и заслуживал победу
Защитник "Марибора" Жан-Клод Биллонг поделился мыслями после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1).
"Мы взяли одно очко, ничья. Больше добавить нечего. Для нас это очень хороший результат. Доволен ли я сейчас? Отчасти. Это же мой первый турнир на таком уровне. Хотя, конечно, все расстроены, что продолжить игру в еврокубках не получится. В Москве нам было невероятно тяжело. "Спартак" имел больше шансов и заслуживал победу", - цитирует Биллонга "Спорт-Экспресс".
"Мы взяли одно очко, ничья. Больше добавить нечего. Для нас это очень хороший результат. Доволен ли я сейчас? Отчасти. Это же мой первый турнир на таком уровне. Хотя, конечно, все расстроены, что продолжить игру в еврокубках не получится. В Москве нам было невероятно тяжело. "Спартак" имел больше шансов и заслуживал победу", - цитирует Биллонга "Спорт-Экспресс".
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