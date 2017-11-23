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Владимир Бесчастных: на тренерской должности ты должен быть готов к любому повороту событий

Тренер Владимир Бесчастных отметил, что решение руководства "Тосно" расторгнуть с ним контракт не стало для него шоком.

"Не первый раз работаю тренером. На такой должности ты должен был быть готов к такому повороту событий. Дмитрий Владимирович – мой друг. Спасибо ему за совместную работу. Как сложилось, так и сложилось. Это не его решение. У меня к нему никаких претензий быть не может. Ни в коем случае! Я взрослый человек. Обижаться на что-то или на кого-то это не про меня. Тем более, Дмитрий мне помог, взял в команду. Мы прошли с ним довольно насыщенный путь. Спасибо ему огромное! И, конечно, огромная благодарность ребятам, игрокам. Я получил удовольствие, желаю удачи", - цитирует Бесчастных "Р-Спорт".
Теги: Бесчастных Тосно
Сегодня, 04:25
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