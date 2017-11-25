Евгений Марков установил рекорд России

Нападающий "Тосно" Евгений Марков стал всего пятым футболистом в истории чемпионатов России, сделавшим хет-трик после выхода на замену.23-летний форвард, проводящий первый сезон в премьер-лиге, затратил на оформление хет-трика всего 24 минуты.Предыдущий рекордсмен – сатурновец Алексей Медведев – забил третий гол в ворота "Ротора" через 26 минут после выхода на поле.