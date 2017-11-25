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Евгений Марков установил рекорд России

Нападающий "Тосно" Евгений Марков стал всего пятым футболистом в истории чемпионатов России, сделавшим хет-трик после выхода на замену.

23-летний форвард, проводящий первый сезон в премьер-лиге, затратил на оформление хет-трика всего 24 минуты.

Предыдущий рекордсмен – сатурновец Алексей Медведев – забил третий гол в ворота "Ротора" через 26 минут после выхода на поле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Марков Тосно
Сегодня, 20:07
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Медведев, вообще, мог бы и большего добиться
как и Корчагин
не знаю причины, но в итоге попали в застой


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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