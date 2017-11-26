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«Краснодар» и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

Молодежное первенство

18 тур

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив" 0:6
Голы: Андрюхин , 18, Долгов, 49, Галаджан, 62, Чиканчи, 69 Рубцов, 82, 90






Молодежное первенство

18 тур

"Урал" – "Краснодар" 0:5
Голы: Сергеев, 14, 16, 34 (авто.), Уткин, 63, Рзаев, 81

Теги: Краснодар Локомотив СКА-Хабаровск Урал
Сегодня, 10:06
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1
(1)
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 10:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
основам того же


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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