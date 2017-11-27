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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Комбаров – 13-й футболист, сделавший 60 голевых передач в чемпионате России
В матче 18-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" Дмитрий Комбаров ассистировал Александру Самедову и стал 13-м футболистом, сделавшим 60 результативных передач в чемпионатах России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Чтобы добраться до этой отметки защитнику "Спартака" понадобилось 337 матчей. Самедов поучаствовал и во второй голевой атаке красно-белых и сделал 77-ю голевую передачу в карьере. Рекордсмен – Дмитрий Лоськов – помогал партнерам отличиться 155 раз.
Чтобы добраться до этой отметки защитнику "Спартака" понадобилось 337 матчей. Самедов поучаствовал и во второй голевой атаке красно-белых и сделал 77-ю голевую передачу в карьере. Рекордсмен – Дмитрий Лоськов – помогал партнерам отличиться 155 раз.
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