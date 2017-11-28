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Александр Бубнов: у "Зенита" не наблюдается той синхронности, как у "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых над "Зенитом" (3:1) в 18-м туре РФПЛ.

"Лучшим игроком матча "Спартак" - "Зенит" является Луис Адриано. У "Зенита" проблем много. На мой взгляд, команде не хватает плеймекера. Средняя линия не выглядит конструктивно, как хотелось бы. И получается, что средняя линия сама по себе, а атака сама по себе. У «Зенита» не наблюдается той синхронности, как у "Спартака", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Зенит Спартак
Сегодня, 05:37
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