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Роман Асхабадзе: "Спартак" взял достойный реванш за прошлый матч

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые дома обыграли "Зенит" (3:1).

"Спартак" взял достойный реванш за прошлый матч (1:5) и подтвердил готовность и желание бороться как минимум за лигочемпионские места. "Зенит", конечно, мог бы забить еще: и моменты были, и подходы к воротам.

Не сказал бы, что "Зенит" играл жёстко. Иногда жестокость проявлялась с обеих сторон. Но на то оно и дерби двух столиц — не будь таких моментов, игра была бы менее зрелищной", — цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
Теги: Асхабадзе Спартак Зенит
Сегодня, 06:26
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