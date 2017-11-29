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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лука Джорджевич: в Туле у меня всё хорошо, я не жалуюсь
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", выразил мнение, что ему будет трудно стать лучшим бомбардиром РФПЛ в команде, которая не претендует на высокие места.
"Это тяжело сделать в команде, которая не планирует бороться за чемпионский титул и где у тебя не так много моментов, чтобы отличиться. Однако я не жалуюсь, у меня все хорошо. В каждой игре я чувствую, что могу забить, — иногда это происходит, иногда нет. Для меня самое главное, что я хорошо чувствую себя на поле. А моменты придут, и я смогу забить столько, сколько получится. В конце сезона подсчитаем, сколько у меня будет голов", - цитирует Джорджевича "Спорт День за Днем".
"Это тяжело сделать в команде, которая не планирует бороться за чемпионский титул и где у тебя не так много моментов, чтобы отличиться. Однако я не жалуюсь, у меня все хорошо. В каждой игре я чувствую, что могу забить, — иногда это происходит, иногда нет. Для меня самое главное, что я хорошо чувствую себя на поле. А моменты придут, и я смогу забить столько, сколько получится. В конце сезона подсчитаем, сколько у меня будет голов", - цитирует Джорджевича "Спорт День за Днем".
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