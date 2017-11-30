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Александр Мейтин: карты болельщиков должны быть введены в РФПЛ до конца сезона-2017/18

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что карты болельщиков, по которым будут продаваться билеты на матчи чемпионата России, должны быть введены в РФПЛ до конца сезона-2017/18.

"Карта болельщика может выпускаться как на пластике, так и на банковской карте, на ней будут функции, касающиеся безопасности, а также различных сервисов и впечатлений. На систему идентификации мы должны полностью перейти в течение этого сезона. Все люди, которые будут приходить на стадион, должны будут иметь идентификационный номер, который будет "прошит" в карте болельщика, либо им придется проходить по паспорту, что не всегда удобно.

При продаже билета эта карта сразу идентифицирует тебя, как болельщика определенного клуба. К тому же она дает добро на продажу этих билетов: если никаких правонарушений нет, билет продается. Причем, если билет был куплен ранее, но после этого болельщик попадает в базу данных, он не сможет пройти на стадион, так как его не пропустят системы контроля доступа", - цитирует Мейтина ТАСС.
Сегодня, 20:08
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