Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
Виллаш-Боаш: помню, выпустил Кокорина в матче с ЦСКА центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился (13)
Виллаш-Боаш: помню, выпустил Кокорина в матче с ЦСКА центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился (13)
14:44
Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией (1)
Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией (1)
13:48
Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19 (8)
Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19 (8)
10:44
"Зенит": у Терентьева перелом носа (22)
"Зенит": у Терентьева перелом носа (22)
09:56
Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза (9)
Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза (9)
Александр Мейтин: карты болельщиков должны быть введены в РФПЛ до конца сезона-2017/18
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что карты болельщиков, по которым будут продаваться билеты на матчи чемпионата России, должны быть введены в РФПЛ до конца сезона-2017/18.
"Карта болельщика может выпускаться как на пластике, так и на банковской карте, на ней будут функции, касающиеся безопасности, а также различных сервисов и впечатлений. На систему идентификации мы должны полностью перейти в течение этого сезона. Все люди, которые будут приходить на стадион, должны будут иметь идентификационный номер, который будет "прошит" в карте болельщика, либо им придется проходить по паспорту, что не всегда удобно.
При продаже билета эта карта сразу идентифицирует тебя, как болельщика определенного клуба. К тому же она дает добро на продажу этих билетов: если никаких правонарушений нет, билет продается. Причем, если билет был куплен ранее, но после этого болельщик попадает в базу данных, он не сможет пройти на стадион, так как его не пропустят системы контроля доступа", - цитирует Мейтина ТАСС.
"Карта болельщика может выпускаться как на пластике, так и на банковской карте, на ней будут функции, касающиеся безопасности, а также различных сервисов и впечатлений. На систему идентификации мы должны полностью перейти в течение этого сезона. Все люди, которые будут приходить на стадион, должны будут иметь идентификационный номер, который будет "прошит" в карте болельщика, либо им придется проходить по паспорту, что не всегда удобно.
При продаже билета эта карта сразу идентифицирует тебя, как болельщика определенного клуба. К тому же она дает добро на продажу этих билетов: если никаких правонарушений нет, билет продается. Причем, если билет был куплен ранее, но после этого болельщик попадает в базу данных, он не сможет пройти на стадион, так как его не пропустят системы контроля доступа", - цитирует Мейтина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.