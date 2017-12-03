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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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00:40
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Вход на матч "Краснодар" - "Ахмат" для грозненских болельщиков будет бесплатным
Для болельщиков "Ахмата" вход на матч с "Краснодаром" будет свободным, сообщает официальный сайт грозненцев. Между клубами существует договорённость о предоставлении бесплатных билетов на гостевые сектора.
Матч 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом" состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30.
Матч 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом" состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30.
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