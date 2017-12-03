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Вход на матч "Краснодар" - "Ахмат" для грозненских болельщиков будет бесплатным

Для болельщиков "Ахмата" вход на матч с "Краснодаром" будет свободным, сообщает официальный сайт грозненцев. Между клубами существует договорённость о предоставлении бесплатных билетов на гостевые сектора.

Матч 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом" состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30.
Теги: Краснодар Ахмат
Сегодня, 15:16
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