Сергей Карасев: ошибочная красная карточка Кришито? Просто произошёл какой-то сбой

Судья Сергей Карасев, работавший на матче 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:1) признался, что сразу понял ошибку, когда показал красную карточку капитану питерцев Доменико Кришито."Не буду комментировать решение не назначать пенальти после падения Кришито. У судей ФИФА нет права комментировать свои решения. Что до забавной ситуации с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.Желтая карточка Ильину - за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.