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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Карасев: ошибочная красная карточка Кришито? Просто произошёл какой-то сбой
Судья Сергей Карасев, работавший на матче 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:1) признался, что сразу понял ошибку, когда показал красную карточку капитану питерцев Доменико Кришито.
"Не буду комментировать решение не назначать пенальти после падения Кришито. У судей ФИФА нет права комментировать свои решения. Что до забавной ситуации с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.
Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.
Желтая карточка Ильину - за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.
"Спорт-Экспресс"
"Не буду комментировать решение не назначать пенальти после падения Кришито. У судей ФИФА нет права комментировать свои решения. Что до забавной ситуации с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.
Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.
Желтая карточка Ильину - за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - сказал в эфире программы "Свисток" Карасев.
"Спорт-Экспресс"
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