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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Марко Трабукки: фанаты ЦСКА троллят "Спартак" после разгрома? Это даже хорошо
Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) отметил, что российским клубам необходимо иметь два равноценных состава.
– Для "Спартака" это самое крупное поражение в истории. Фаны ЦСКА вовсю троллят спартаковских болельщиков. Вы почувствовали, что это самое страшное поражение в карьере Массимо?
– То, что болельщики друг друга троллят, нормально. И даже хорошо. Это придает футболу больший интерес и эмоции, поэтому он и является самым обсуждаемым видом спорта. "Спартак" может сделать хорошие выводы из случившегося – может быть, и стоило так громко проиграть, чтобы все чуть-чуть опустились на землю и поняли, каков уровень российского футбола. Если сделать правильные выводы, через полгода станем относиться к этому поражению как в какой-то степени полезному.
– Что имеете в виду под правильными выводами?
– Их много. Мы видим, что в РФПЛ Джикия может играть левого защитника против любого соперника. В Лиге чемпионов против этих ливерпульских демонов все осознали, что Джикия на такой позиции играть не может. Пара центральных защитников в России выглядит очень достойно. То, как они выглядели в Лиге чемпионов, показывает разницу в уровнях турниров. В современном футболе, если вы хотите успешно выступать в нескольких соревнованиях два раза в неделю, нужны – к сожалению для акционеров клуба – два состава, по два высококлассных исполнителя в каждую позицию. Не может быть такого, что есть один игрок основы, а второй – на замену и среднего уровня. Этого хватает для чемпионата России, но для борьбы на нескольких фронтах недостаточно 11 основных плюс 5-6 игроков скамейки, нужны 22.
"Спорт-Экспресс"
– Для "Спартака" это самое крупное поражение в истории. Фаны ЦСКА вовсю троллят спартаковских болельщиков. Вы почувствовали, что это самое страшное поражение в карьере Массимо?
– То, что болельщики друг друга троллят, нормально. И даже хорошо. Это придает футболу больший интерес и эмоции, поэтому он и является самым обсуждаемым видом спорта. "Спартак" может сделать хорошие выводы из случившегося – может быть, и стоило так громко проиграть, чтобы все чуть-чуть опустились на землю и поняли, каков уровень российского футбола. Если сделать правильные выводы, через полгода станем относиться к этому поражению как в какой-то степени полезному.
– Что имеете в виду под правильными выводами?
– Их много. Мы видим, что в РФПЛ Джикия может играть левого защитника против любого соперника. В Лиге чемпионов против этих ливерпульских демонов все осознали, что Джикия на такой позиции играть не может. Пара центральных защитников в России выглядит очень достойно. То, как они выглядели в Лиге чемпионов, показывает разницу в уровнях турниров. В современном футболе, если вы хотите успешно выступать в нескольких соревнованиях два раза в неделю, нужны – к сожалению для акционеров клуба – два состава, по два высококлассных исполнителя в каждую позицию. Не может быть такого, что есть один игрок основы, а второй – на замену и среднего уровня. Этого хватает для чемпионата России, но для борьбы на нескольких фронтах недостаточно 11 основных плюс 5-6 игроков скамейки, нужны 22.
"Спорт-Экспресс"
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