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Марко Трабукки: фанаты ЦСКА троллят "Спартак" после разгрома? Это даже хорошо

Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) отметил, что российским клубам необходимо иметь два равноценных состава.

– Для "Спартака" это самое крупное поражение в истории. Фаны ЦСКА вовсю троллят спартаковских болельщиков. Вы почувствовали, что это самое страшное поражение в карьере Массимо?

– То, что болельщики друг друга троллят, нормально. И даже хорошо. Это придает футболу больший интерес и эмоции, поэтому он и является самым обсуждаемым видом спорта. "Спартак" может сделать хорошие выводы из случившегося – может быть, и стоило так громко проиграть, чтобы все чуть-чуть опустились на землю и поняли, каков уровень российского футбола. Если сделать правильные выводы, через полгода станем относиться к этому поражению как в какой-то степени полезному.

– Что имеете в виду под правильными выводами?

– Их много. Мы видим, что в РФПЛ Джикия может играть левого защитника против любого соперника. В Лиге чемпионов против этих ливерпульских демонов все осознали, что Джикия на такой позиции играть не может. Пара центральных защитников в России выглядит очень достойно. То, как они выглядели в Лиге чемпионов, показывает разницу в уровнях турниров. В современном футболе, если вы хотите успешно выступать в нескольких соревнованиях два раза в неделю, нужны – к сожалению для акционеров клуба – два состава, по два высококлассных исполнителя в каждую позицию. Не может быть такого, что есть один игрок основы, а второй – на замену и среднего уровня. Этого хватает для чемпионата России, но для борьбы на нескольких фронтах недостаточно 11 основных плюс 5-6 игроков скамейки, нужны 22.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Трабукки Спартак ЦСКА
Сегодня, 17:26
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11
(1)
№11 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Velen
уверено выиграл у Зенита

Кто это сказал , если только свиньи. Выиграли от страха , на дурачка.
Вот Зенит в Питере , выиграл уверенно, могли и семёрку забить.


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Регистрация: 3.07.2010
№10 Написал: етер (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Весь бывший СССР троллит, а не только ЦСКА

Это кто ? Хохлы что ли ? Откуда такая инфа у тебя? Ты себе льстишь? За других не надо отвечать . Мы вас тоже "любим".

Цитата: Velen
Спартак разорвал Краснодар , уверено выиграл у Зенита, сейчас скорее разорвёт ЦСКА . И что тогда все будут говорить??? Когда Севилья проиграла 1-5 никто не говорил об уровни испанского чемпионата

Они кроме себя " великИХ " никого не видят. Что с ними спорить . Мальнини вон сказал , что группа смерти была , а заняли первое место. Зато радости сколько !!
Регистрация: 7.12.2017
№9 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак разорвал Краснодар , уверено выиграл у Зенита, сейчас скорее разорвёт ЦСКА . И что тогда все будут говорить??? Когда Севилья проиграла 1-5 никто не говорил об уровни испанского чемпионата
Регистрация: 8.12.2017
№8 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:05) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Весь бывший СССР троллит, а не только ЦСКА


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№7 Написал: етер (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Сенит , с вашим откат ареной зато ,мало кто тролит.

sanyapytilin,
Даже великая сборная Бразилии столько мячей на последнем чемпе пропустила. Конечно не хорошо , мы этому не рады. Зато бомжекони прям от счястья прыгают. Посмотрим десятого , кто есть ху. 27.11 уже видели .
Регистрация: 7.12.2017
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Аленичев с Титовым троллят спартак, а уж нам-то что мешает?
После 0,7 грех не потроллить)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
есть такие, кто не троллит спортаг? laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: етер (Сегодня, 17:41) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
evgenij,
Ты , чтоль? Один уже нашёлся.
Регистрация: 7.12.2017
№3 Написал: evgenij (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: етер
А у цск есть фанаты? Они существуют?

а ты думал вы одни других нет -даже не думай у всех есть даже в фнл или болелы спартака -вся Россия -ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 27.11.2017
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:35) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: етер
А у цск есть фанаты? Они существуют?

Конечно! Прапорщики и их дети


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: етер (Сегодня, 17:31) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А у цск есть фанаты? Они существуют?
Регистрация: 7.12.2017
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