«Я считаю, у «Спартака» начинаются метания в поисках. Прежде всего, не надо было отпускать в «Зенит» Соболева, который был надёжнее, был вписан в структуру «Спартака» и был намного интереснее Заболотного. Не знаю, видимо, спустя сезон Станкович понял, что им нужен большой форвард, поздновато», - цитирует Первака «Советский спорт».
В минувшем сезоне Заболотный сыграл за «Химки» во всех турнирах в 31 матче, забив шесть голов. Также на счету 34-летнего нападающего пять результативных передач. Соболев принял участие в 31 игре за «Зенит». Александр набрал по системе гол+пас десять очков (7+3).
Первак: Соболев был намного интереснее Заболотного
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможном переходе форварда Антона Заболотного в стан «красно-белых».
Фото: ФК "Химки"