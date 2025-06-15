«Думаю, у Карпина не будет никаких проблем с совмещением постов, потому что сборная России не играет международные матчи. Как только нас вернут, я был бы только за то, чтобы Карпин уделял время либо сборной, либо «Динамо».
Что касается спартаковского прошлого Карпина, насколько я знаю, Валерий Георгиевич играл больше в иностранных клубах, чем в «Спартаке». Если Валерий Георгиевич приведёт «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит?», - цитирует Граната «Чемпионат».
Напомним, что Карпин подписал контракт с «було-голубыми» до лета 2028 года. Помощниками 56-летнего специалиста в клубе станут Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк.
Стоит добавить, что прошедшем сезоне московский клуб финишировал на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.
Гранат прокомментировал назначение Карпина в «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о назначении на пост главного тренера московской команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"