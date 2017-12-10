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Алексей Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова

Судья Алексей Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова по числу матчей в чемпионатах России. Для 46-летнего рефери игра "Спартак" – ЦСКА стала 225-й в премьер-лиге.

Чтобы продолжить работу во второй части сезона и установить новое достижение, Николаеву нужно успешно пройти февральский сбор и сдать все необходимые тесты.

"СЭ"
Теги: Баскаков Николаев
Сегодня, 17:09
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