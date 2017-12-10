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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова
Судья Алексей Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова по числу матчей в чемпионатах России. Для 46-летнего рефери игра "Спартак" – ЦСКА стала 225-й в премьер-лиге.
Чтобы продолжить работу во второй части сезона и установить новое достижение, Николаеву нужно успешно пройти февральский сбор и сдать все необходимые тесты.
"СЭ"
Чтобы продолжить работу во второй части сезона и установить новое достижение, Николаеву нужно успешно пройти февральский сбор и сдать все необходимые тесты.
"СЭ"
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