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Давид Юрченко удален после финального свистка матча с "Локомотивом"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко удален после финального свистка матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:3). Об этом сообщил комментатор матча на канале "Матч ТВ".

Арбитр встречи Артем Чистяков показал голкиперу красную карточку за споры. Таким образом, Юрченко пропустит по меньшей мере игру против "СКА-Хабаровска", которая пройдет уже в марте.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:38
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6
(1)
№6 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:56) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Valeri Aseev
С Сухиной не забалуешь.

эммм... А в чем глубинный смысл для команда Локомотив удаления игрока соперника ПОСЛЕ финального свистка? Нельзя ли разъяснить?
Регистрация: 12.06.2016
№5 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Сухиной не забалуешь.
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Вот Сухина дает. Даже после завершения матчей игроков соперника убирает.

ахаха! Сухина с Юрченко просто договорился,чтоб тот после игры красную получил,для того чтоб в ближайших играх Тосно вышел более мотивированным и отнимал очки у всех подряд!
Регистрация: 9.11.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
а не пора ли Парфёнову крутить педали из области? Ну, или на лыжи встать


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Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:43) #
  • +4
  •  (6)

pfkegjbl 2,
а вчем причина удаления,не может что просто за споры?!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот Сухина дает. Даже после завершения матчей игроков соперника убирает.


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Never cared for what they do
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But I know (с) Metallica
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