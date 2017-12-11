Давид Юрченко удален после финального свистка матча с "Локомотивом"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко удален после финального свистка матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:3). Об этом сообщил комментатор матча на канале "Матч ТВ".Арбитр встречи Артем Чистяков показал голкиперу красную карточку за споры. Таким образом, Юрченко пропустит по меньшей мере игру против "СКА-Хабаровска", которая пройдет уже в марте.