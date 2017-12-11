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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Давид Юрченко удален после финального свистка матча с "Локомотивом"
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко удален после финального свистка матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:3). Об этом сообщил комментатор матча на канале "Матч ТВ".
Арбитр встречи Артем Чистяков показал голкиперу красную карточку за споры. Таким образом, Юрченко пропустит по меньшей мере игру против "СКА-Хабаровска", которая пройдет уже в марте.
"Спорт-Экспресс"
Арбитр встречи Артем Чистяков показал голкиперу красную карточку за споры. Таким образом, Юрченко пропустит по меньшей мере игру против "СКА-Хабаровска", которая пройдет уже в марте.
"Спорт-Экспресс"
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