Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Асхабадзе: мы больше не можем приписывать себе заслуги в стабильности чемпионата

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отреагировал на предложения президента красно-белых Леонида Федуна по реформированию российского футбола.

"Хорошо, что тема реальных и кардинальных изменений в очередной раз затронута — это самое главное. В остальном можно долго спорить и обсуждать те или иные реформы. Нужно определиться, на мой взгляд, что является приоритетом и от чего необходимо отталкиваться в первую очередь. Время перемен настало, и это очевидно, по-моему, уже всем людям, задействованным в этой сфере. Более приписывать заслуги себе в том, что чемпионат по футболу в России стабилен, мы не можем. Это неправильный подход, несовременный — мы должны говорить о постепенном прогрессе и развитии, а не застое!

По мне, в первую очередь необходимо начать с ужесточения прохождения лицензирования клубами: никаких поблажек по соблюдению требований уже действующих и введение новых ( в частности требования по посещаемости к клубам, клубной инфраструктуре и академиям). Нет соответствия хотя бы по одному пункту – значит клуб остаётся в дивизионе ниже; если же по ходу сезона были нарушены некоторые пункты регламента, то клубу снижается сумма, получаемая за телеправа от главного вещателя на определённый процент, заранее утверждённый на общем собрании РФПЛ и исполкоме РФС.

Приведу один из примеров: комиссия от РФПЛ и/или РФС не должна допускать клуб, у которого нет профессиональной академии и условий для детей и выделяемых средств на это, к участию в РФПЛ. Не надо бояться, что в самом начале пути, возможно, количество клубов в высшем дивизионе сократится: это будет очищение и импульс для тех, кто просто ждёт бюджетных денег и не хочет развиваться. Основное — ввести систему получения финансовых гарантий от клубов перед стартом чемпионата во время прохождения лицензирования. Нет гарантий — не надо мучить себя и общественность своими проблемами по ходу сезона, и так далее.

Ну и, конечно же, лимит. Менять и ещё раз менять! Даже формула, предложенная ещё три года назад, будет эффективнее нынешней, я говорю о лимите по заявке, но с принятыми критериями оценки каждого легионера (потолок его зарплаты, процент сыгранных матчей за основные сборные или юношеские и так далее)", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
Теги: Асхабадзе
Сегодня, 16:09
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (0)
online

мы должны говорить о постепенном прогрессе и развитии, а не застое!

Как говорят англичане, чтобы поле было ровным, нужно всего-то один раз посадить траву.. и 100 лет ухаживать. Консерватизм не самое плохое , что у них есть.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.