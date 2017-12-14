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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Асхабадзе: мы больше не можем приписывать себе заслуги в стабильности чемпионата
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отреагировал на предложения президента красно-белых Леонида Федуна по реформированию российского футбола.
"Хорошо, что тема реальных и кардинальных изменений в очередной раз затронута — это самое главное. В остальном можно долго спорить и обсуждать те или иные реформы. Нужно определиться, на мой взгляд, что является приоритетом и от чего необходимо отталкиваться в первую очередь. Время перемен настало, и это очевидно, по-моему, уже всем людям, задействованным в этой сфере. Более приписывать заслуги себе в том, что чемпионат по футболу в России стабилен, мы не можем. Это неправильный подход, несовременный — мы должны говорить о постепенном прогрессе и развитии, а не застое!
По мне, в первую очередь необходимо начать с ужесточения прохождения лицензирования клубами: никаких поблажек по соблюдению требований уже действующих и введение новых ( в частности требования по посещаемости к клубам, клубной инфраструктуре и академиям). Нет соответствия хотя бы по одному пункту – значит клуб остаётся в дивизионе ниже; если же по ходу сезона были нарушены некоторые пункты регламента, то клубу снижается сумма, получаемая за телеправа от главного вещателя на определённый процент, заранее утверждённый на общем собрании РФПЛ и исполкоме РФС.
Приведу один из примеров: комиссия от РФПЛ и/или РФС не должна допускать клуб, у которого нет профессиональной академии и условий для детей и выделяемых средств на это, к участию в РФПЛ. Не надо бояться, что в самом начале пути, возможно, количество клубов в высшем дивизионе сократится: это будет очищение и импульс для тех, кто просто ждёт бюджетных денег и не хочет развиваться. Основное — ввести систему получения финансовых гарантий от клубов перед стартом чемпионата во время прохождения лицензирования. Нет гарантий — не надо мучить себя и общественность своими проблемами по ходу сезона, и так далее.
Ну и, конечно же, лимит. Менять и ещё раз менять! Даже формула, предложенная ещё три года назад, будет эффективнее нынешней, я говорю о лимите по заявке, но с принятыми критериями оценки каждого легионера (потолок его зарплаты, процент сыгранных матчей за основные сборные или юношеские и так далее)", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
"Хорошо, что тема реальных и кардинальных изменений в очередной раз затронута — это самое главное. В остальном можно долго спорить и обсуждать те или иные реформы. Нужно определиться, на мой взгляд, что является приоритетом и от чего необходимо отталкиваться в первую очередь. Время перемен настало, и это очевидно, по-моему, уже всем людям, задействованным в этой сфере. Более приписывать заслуги себе в том, что чемпионат по футболу в России стабилен, мы не можем. Это неправильный подход, несовременный — мы должны говорить о постепенном прогрессе и развитии, а не застое!
По мне, в первую очередь необходимо начать с ужесточения прохождения лицензирования клубами: никаких поблажек по соблюдению требований уже действующих и введение новых ( в частности требования по посещаемости к клубам, клубной инфраструктуре и академиям). Нет соответствия хотя бы по одному пункту – значит клуб остаётся в дивизионе ниже; если же по ходу сезона были нарушены некоторые пункты регламента, то клубу снижается сумма, получаемая за телеправа от главного вещателя на определённый процент, заранее утверждённый на общем собрании РФПЛ и исполкоме РФС.
Приведу один из примеров: комиссия от РФПЛ и/или РФС не должна допускать клуб, у которого нет профессиональной академии и условий для детей и выделяемых средств на это, к участию в РФПЛ. Не надо бояться, что в самом начале пути, возможно, количество клубов в высшем дивизионе сократится: это будет очищение и импульс для тех, кто просто ждёт бюджетных денег и не хочет развиваться. Основное — ввести систему получения финансовых гарантий от клубов перед стартом чемпионата во время прохождения лицензирования. Нет гарантий — не надо мучить себя и общественность своими проблемами по ходу сезона, и так далее.
Ну и, конечно же, лимит. Менять и ещё раз менять! Даже формула, предложенная ещё три года назад, будет эффективнее нынешней, я говорю о лимите по заявке, но с принятыми критериями оценки каждого легионера (потолок его зарплаты, процент сыгранных матчей за основные сборные или юношеские и так далее)", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
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