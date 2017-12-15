PR-директор "Ростова": "Разрыв между богатыми и менее обеспеченными клубами будет только расти

PR-директор "Ростова" Денис Новоселов, комментируя инициативу владельца "Спартака" Леонида Федуна реформировать премьер-лигу, отметил, что нововведения могут нанести урон региональным клубам.– На мой взгляд, любое предложение, касающееся как расширения, так и сокращения участников РФПЛ необходимо сначала очень серьезно взвесить: провести анализ с точки зрения состояния регионального футбола, возможностей финансирования, инвестиционной привлекательности, календаря, количества игр, силы соперников, востребованности матчей, – подчеркнул Новоселов. – Только после детальной проработки мы можем оценивать предложение и принимать решение. В преддверии ЧМ-2018 в России есть сдержанный оптимизм по поводу роста интереса к футболу: появление новых арен, улучшение инфраструктуры может позитивно повлиять на экономику российского футбола в целом.– С финансовой точки зрения этот шаг выгоден только тем, кто окажется в первой семерке. Вторая семерка будет обречена на снижение прибыли и уменьшение зрительского интереса, а соответственно инвестиционной привлекательности. Этот шаг лишь увеличит финансовый разрыв между богатыми и не столь обеспеченными клубами. Но даже если принять эту идею, то следует говорить о правильном распределении команд в группах: 7 на 7 приведет к тому, что одна из команд пропускает тур. Необходимо четное количество клубов.Что касается тренда на отделение в отдельную касту богатых клубов в футболе, то он существует давно, можно вспомнить тот же проект G-14. Но таким образом мы можем дойти до открытого чемпионата двух столиц с привлечением двух-трех региональных клубов. Какую выгоду получат клубы из нижней "семерки" в случае отделения – совершенно непонятно.