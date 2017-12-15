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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" не полетит на сборы, если не решит вопрос с финансированием до 11 января
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что пермская команда не полетит на зимние сборы, если до 11 января 2018 года не решит вопрос с финансированием. По словам Резвухина, на данный момент неизвестно, возобновит ли "Амкар" выступление в российской Премьер-Лиге после перерыва.
"Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли "Амкар" доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы. Никакого финансирования у команды до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков и выступать на деньги, полученные от их продажи, – только отсрочить свою смерть. 11 января команда выходит из отпуска. Если до этого времени мы не найдём деньги, то никаких сборов не будет. Команда никуда не полетит.
Нужно понять, нужна ли кому-то команда. Если никому не нужна, то это и есть ответ. Мы сделали всё, чтобы встретиться с руководством края. На сегодняшний день нет никакого понимания, примут нас или нет. "Амкар" просто не сможет в таком состоянии начать вторую часть сезона", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
"Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли "Амкар" доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы. Никакого финансирования у команды до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков и выступать на деньги, полученные от их продажи, – только отсрочить свою смерть. 11 января команда выходит из отпуска. Если до этого времени мы не найдём деньги, то никаких сборов не будет. Команда никуда не полетит.
Нужно понять, нужна ли кому-то команда. Если никому не нужна, то это и есть ответ. Мы сделали всё, чтобы встретиться с руководством края. На сегодняшний день нет никакого понимания, примут нас или нет. "Амкар" просто не сможет в таком состоянии начать вторую часть сезона", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
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